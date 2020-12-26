6 суток не выходит на связь: мужчина исчез среди ночи вместе с авто

На Волыни разыскивают 39-летнего Виталия Марченко из Луцка.

Ночью 20 декабря он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volkswagen T4 синего цвета. На связь не выходит, местонахождение его неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: vl.npu.gov.ua

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, русые.

Особые приметы: татуировка - орел на плече.

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Был одет: в куртку черного цвета, синие джинсы и синие кроссовки.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 или 102.

В пруду возле села Веселый Кут Тальновского района Черкасской области нашли тело мужчины. Погибшим оказался 54-летний Анатолий Яцына с Тального, которого неделю разыскивали родные. Он выехал из дома микроавтобусом и не вернулся. Из пруда спустили воду, чтобы вытащить автомобиль погибшего.