6 школьников отравились самодельными "лизунами"

Дети отравились самодельными игрушками. Фото: Поліція Дніпропетровської області

В одной из школ Днепра отравились шестеро учеников 4 класса.

Причиной отравления могли стать самодельные игрушки, передает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Дети играли самодельными "лизунами". Скорее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников", - сообщили правоохранители.

Полицейские призывают родителей следить за досугом своих детей и быть осмотрительными, ведь в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

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Ранее в Бердянске Запорожской области госпитализировали 10 детей. 7 из них подцепили острую кишечную инфекцию в кафе местного развлекательного центра "Джамп-сити".