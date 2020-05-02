6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных

В ООН призвали наказать виновных в столкновениях в Одессе. Фото: УНН.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала наказать виновных в трагедии 2 мая 2014-го в Одессе.

"2 мая 2020 отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 40 мужчин, 7 женщин и 1 несовершеннолетнего. Последние шесть лет семьи погибших боролись за справедливость по делам их близких. Однако справедливость остается призрачной: некоторые дела застряли на этапе расследования, другие - на этапе судебного разбирательства. Никто не был признан виновным за одну из 48 смертей. Ни расследования, ни рассмотрение дел по событиям в центре города не продвинулись вперед с 2 мая 2019 ", - говорится в заявлении ООН.

Мониторинговая миссия рекомендовала Офису Генерального прокурора обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей во время насилия 2 мая 2014 в Одессе, и рассмотреть возможность передачи роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Главное следственного управления Национальной полиции.

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Председателей соответствующих судов призвала принять надлежащие меры для обеспечения завершения судебного разбирательства по уголовным производствах по убийствам и насильственных смертей, совершенных в контексте насилия. Суды должны информировать всех пострадавших участников процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без ненадлежащих задержек, считают в ООН.

"Международное сообщество должно рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Украины относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены", - отмечают в Заявлении.

2 мая 2014-го участники одесского антимайдана напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений в результате стрельбы погибли несколько человек. Антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю, где сожгли их лагерь. Участники антимайдана забаррикадировался в Доме профсоюзов. Обе стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, охватившего Дом профсоюзов, погибли 48 человек. Еще 200 человек с обеих сторон конфликта пострадало.