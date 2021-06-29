В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке. Он отдыхал с отцом у озера.

Трагедия произошла в одном из сел Измаильского района 29 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в трансформаторной будке

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"Мальчик полез в в трансформаторную будку и получил несовместимое с жизнью поражение током. Полицейские будут устанавливать, почему представляющий опасность объект не был на замке. А маленький мальчик - без присмотра взрослых", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua рагедий произошла, когда мальчик с отцом отдыхал у озера

Следователи открыли уголовное производство сразу по трем статьям. Устанавливают все подробности трагедии.

В селе Гущенци Калиновского района Винницкой области погиб 12-летний школьник. Мальчик из любопытства залез в трансформатор бывшей фермы. Через его тело прошло 380 Вольт. Энергия поразила все внутренние органы. Эксперты, которые делали вскрытие, говорят, если бы коснулся правой рукой, мог бы выжить. А так, ток прошел через все тело, вышел через правую ногу.