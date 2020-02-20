5-летнего мальчика нашли в петле

В селе Малая Девица Прилуцкого района Черниговской области в петле нашли 5-летнего мальчика.

Повешеного ребенка во дворе обнаружила мать вечером 19 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Подробностей трагедии пока не разглашают.

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Назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин смерти, полиция опрашивает местных жителей.

Следователи открыли уголовное производство.

В Херсоне покончил с собой 10-летний мальчик - повесился в своей комнате. По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.