5-летнего мальчика нашли мертвым в 50 м от дома

В селе Басово Золочевского района на Харьковщине в пруду утонул 5-летний мальчик. Фото - hk.npu.gov.ua

21 октября в селе Басово Золочевского района Харьковской области во время игры во дворе исчез 5-летний мальчик.

Тело нашли в пруду в 50 м от дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"5-летний мальчик играл во дворе. Его мать в это время находилась в доме с новорожденным ребенком. Около 11:30 женщина обнаружила отсутствие старшего сына, о чем сообщила своему мужу, который был на работе. Он вместе со своим братом отправился на поиски ребенка. Мужчины обнаружили тело мальчика без признаков на жизнь в пруду", - сказано в сообщении.

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Семья погибшего характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Следователями открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Запорожской области, в городе Энергодар в акватории местного водного канала утонул 3-летний мальчик, которого оставили без присмотра.