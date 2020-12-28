52-летняя велосипедистка погибла под колесами ВАЗа. Водитель был пьян

В Запорожской области 52-летняя велосипедистка погибла под колесами автомобиля.

Трагедия произошла в поселке Веселое. Водитель был пьян и не справился с управлением, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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Автор: zp.npu.gov.ua Водитель был пьян и не справился с управлением

Автор: zp.npu.gov.ua Женщина скончалась на месте

"27 декабря около 22:00 на улице Центральной в поселке Веселое в Веселовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21099, местный житель 1991 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась навстречу . В результате ДТП велосипедистка, местная жительница 1968 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. По данным медиков, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается.

На Житомирской трассе на въезде в Киев погибли двое велосипедистов - мужчина и женщина. Их на скорости сбил водитель Chevrolet Aveo.