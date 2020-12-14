В поселке Песочин на Харьковщине 50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу. Это произошло 14 декабря около 6.30.

Двое прохожих задержали нападавшего и передали полицейским. Им оказался 22-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине 50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу

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"Женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец. Злоумышленник затащил потерпевшую на пустырь и изнасиловал. Женщина звала на помощь. Ее услышали прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку. Но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Злоумышленника задержали. Это 22-летний мужчина

Следователем открыто уголовное производство. Нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Виннице задержали 44-летнего подозреваемого в изнасиловании. По словам женщины, около 6:00 по дороге на работу на нее напал неизвестный мужчина. Ударил по голове, затащил ее за магазин и надругался.