5 человек погибли во время взрыва в доме

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21 января проходит 7 месяцев от смертельного взрыва, который произошел в 10-этажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве.

Рвануло в 6-м подъезде высотки около десяти утра. Обвалились 16 квартир с 4-го по 8-й этаж. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир. Взрыв произошел из-за утечки газа, по одной из версий. По второй - в доме могла сдетонировать взрывчатка, говорили тогда. Однако окончательных выводов экспертизы нет до сих пор. Не установлен виновник, рассказала Gazeta.ua жительница одной из разрушенных квартир Марина Писаненко.

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"Свои будущие квартиры видели не все семьи. И далеко не все остались довольны. Мы не устроены. Живем, как и раньше, кто как смог. Некоторые в общежитиях, некоторые арендуют, некоторые у друзей, "счастливчики" у тещ или у бывших жен. Экспертиза по причинам взрыва или не готова, или не обнародована. Контакт с властью ухудшается. Все процессы замедляются. Интерес к нашим семьям исчезает", - говорит Марина.

Сколько еще ждать выводов экспертизы - пока не известно. В полиции говорят, исследования продолжаются.

Между тем разрушенный дом разбирают. Большая половина работы выполнена: с 9 этажей осталось демонтировать 4, говорят в пресс-службе управления по вопросам гражданской защиты КГГА. Пока неизвестно, сколько именно продлятся работы, ведь подъезд, где произошел взрыв - аварийный. И демонтажные работы выполняют очень осторожно.

Жители разрушенных квартир устроили символическое прощание с домом и создали у него арт-объект. Люди зацементировали в бетоне 40 ключей от квартир, пострадавших в результате ЧП.