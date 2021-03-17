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среда, 17 марта 2021 20:46

4-летняя девочка заживо сгорела в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня
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В Кропивницком в пер. Аджамского 17 марта загорелся дом, где жила семья с 4-мя детьми. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:54.

Во время тушения пожара спасатели нашли тело 4-летней девочки. Ее 17-летняя сестра - в детской областной больнице, диагноз устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

В Кропивницком 4-летняя девочка погибла во время пожара в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня
Фото: kr.dsns.gov.ua
В Кропивницком 4-летняя девочка погибла во время пожара в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня
В Кропивницком 4-летняя девочка погибла во время пожара в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня
В Кропивницком 4-летняя девочка погибла во время пожара в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня
В Кропивницком 4-летняя девочка погибла во время пожара в доме. Мать и 3 старших детей успели выскочить из огня

"На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горело перекрытие крыши на площади 20 м2 и вещи домашнего обихода на площади 40 м2. Потушить огонь полностью удалось в 13:15", - говорят спасатели.

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Спасателей вызвали соседи, которые увидели дым, который поднимался над помещением. Мама и трое старших детей успели выскочить из горящего дома. Младший ребенок испугался и спрятался где-то в комнате.

Причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.

В с. Плоское Таращанского района Киевской области загорелся частный дом. Погибли дети 5, 4 лет и 1 года. Во время ликвидации у двери спасатели обнаружили тела двух старших детей. Они пытались выйти, но дверь, к сожалению, были закрыта.

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Дата
17
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