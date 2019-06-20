46 дней комы: скончался черкасский журналист Вадим Комаров

Умер черкасский журналист 57-летний Вадим Комаров. Был в искусственной коме 46 дней после жестокого избиения в центре Черкасс. Нападавших не нашли. Фото - facebook.com/sergiy.tomilenko

Сегодня ночью, 20 июня, скончался черкасский журналист 57-летний Вадим Комаров. Мужчина провел в искусственной коме 46 дней после жестокого избиения в центре Черкасс. Имел тяжелую черепно-мозговую травму.

О смерти журналиста сообщил в Facebook активист Валерий Макеев.

"Убийцы и заказчики убийства не найдены и не наказаны. Две недели назад я задавал острые вопросы представителям правоохранительных органов по совершенно очевидных вещах, связанных с расследованиями Вадима Комарова. Которые, на мой взгляд, странным образом находятся вне поля зрения следствия, которое, опять же, на мой взгляд, чрезмерно засекречены. Сейчас ответов на острые вопросы по расследованию преступлений нет", - написал Макеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я буду тебя кончать!" - избили журналиста

Единственная версия убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова, говорит председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - говорит Комаров.

Когда и где будут прощаться с убитым журналистом - сообщат позже.

Избитого журналиста с разбитой головой 4 мая около 9 часов утра увидели прохожие на перекрестке ул. Надпильной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую". Мужчина все время находился в состоянии медицинской комы. Имел глубокую мозговую травму - повреждена была третья часть мозга. Журналисту провели две операции, но спасти не смогли.