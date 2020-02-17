40-летний педофил изнасиловал двух мальчиков

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних. Фото - znaj.ua

В Запорожье задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании двух 10-летних мальчиков.

Днем 16 февраля он заманил детей к себе в квартиру, где надругался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мальчики гуляли на улице. Злоумышленник предложил им посмотреть металлоискатель у себя в квартире, на что последние согласились. В квартире мужчина изнасиловал детей", - рассказал Михаил Тупахин с Вознесеновского отделения полиции ГУНП в Запорожской области.

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Задержанный уже имел ранее судимость. За изнасилование его могут посадить на 15 лет.

Продолжается досудебное расследование.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Подозреваемого задержали в тот же день.