40 суток под стражей: что известно по делу Шеремета

Журналиста 44-летнего Павла Шеремета взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене. Фото: DW

22 января проходит 40 суток со дня ареста музыканта и добровольца 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестры 26-летней Яны Дугарь.

Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.

"В деле нет ни одного весомого доказательства. Но суд не принимает во внимание ни одного довода адвокатов Антоненко и Кузьменко", - говорит корреспонденту Gazeta.ua волонтер Назар Приходько.

Защитники предоставили судам достаточно документальных подтверждений того, что Андрей Антоненко имеет прочные социальные связи: жену, двоих детей, старенькую маму и огромное количество друзей, которые составили и передали в суда исключительно положительные характеристики на Антоненко. Он никогда не бросил бы их всех из-за необоснованного подозрения в преступлении, которого он не совершал.

Тоже самое говорят адвокаты Юлии Кузьменко. О своем желании взять ее на поруки заявили 56 человек. Среди них действующие и бывшие народные депутаты, волонтеры, добровольцы и коллеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Европейская солидарность" инициировала создание ВСК для осуществления контроля расследования убийства Павла Шеремета

Алиби Яны Дугарь подтвердили под присягой в Печерском райсуде трое свидетелей, ветеранов АТО. Говорят, что в то время, когда, по версии следствия, она вела слежку возле дома Шеремета, на самом деле была в госпитале в Донецкой области.

"Одна из экспертиз, на которой держится это дело, была получена стороной обвинения 11 декабря 2019 года - это дата экспертизы, заключения экспертов. Брифинг был на следующий день - 12 декабря", - рассказал адвокат медсестры Николай Ореховский.

Суд не смог принять решение об изменении меры пресечения Дугарь, отложил заседание до 24 января, поскольку Апелляционный суд Киева не передал материалов дела.

В деле Шеремета фигурируют также супруги, бывшие добровольцы антитеррористической операции на востоке Украины, Владислав и Инна Грищенко. Владислава Грищенко на псевдо "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" - 5 ноября прошлого года. Суд арестовал обоих на время расследования по подозрению в покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Позже появилась информация о причастности к убийству журналиста.