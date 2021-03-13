4 школьников разбились в смертельной аварии

Между селами Антоновка и Нетреба Вараского района на Ровенщине на Audi А6 разбились 4 школьников. 16-летний водитель погиб на месте. Девушки 14 и 15 лет и 16-летний парень - в больнице.

Фото: rv.npu.gov.ua

Авария произошла 12 марта в 21:30. Водитель автомобиля, житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Известно, что авто принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В селе Чабель Сарненского района Ровенской области в лобовом столкновении сошлись автомобили Audi A6 и Volkswagen Jetta. За рулем последнего был 14-летний школьник. Авто принадлежит его отцу. Парень решил покатать своих сверстников.