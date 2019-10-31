В Одесской области 4 мужчин отравились неизвестным веществом. Двое - умерли. Фото - grad.ua

Под селом Шевченково Килийского района Одесской области 30 октября нашли мертвыми 33 и 37-летнего мужчин. Тела пролежали там несколько дней.

Оба работали пастухами. Предварительно, умерли от отравления, пишет "Бессарабия INFORM" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что 26 октября с симптомами сильного отравления в райбольницу попали еще двое мужчин. По их словам, они нашли бутылку с неизвестным веществом. Подумали, что это алкоголь, и распили. Через несколько часов мужчину почувствовали острую боль.

О том, что они распивали неизвестное вещество в компании еще двух знакомых, пострадавшие не сообщили.

По данному факту начато расследование.

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