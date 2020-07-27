4 коммунальщиков погибли в коллекторе

В Харькове спасатели изъяли тела 4 погибших работников коммунального предприятия из канализационного коллектора. Фото: t.me/dsns_telegram

В Харькове от ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод". Это трое мужчин и женщина.

ЧП произошло 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района Харькова во время проведения дренажных работ, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец и сын погибли при загадочных обстоятельствах в колодце

"По предварительным данным, рабочие спустились к коллектору без средств защиты и отравились парами газов. Спасатели, в специальных средствах защиты органов дыхания спустились в колодец и подняли тела погибших работников на поверхность", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В канализационном коллекторе нашли два тела в Полтаве. Работники проводили очистительные работы.