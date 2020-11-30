4 человек в легковушке раздавил грузовик: кадры с места трагедии

В селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ и грузовик. Пока известно о 4 погибших.

Авария произошла сегодня, 30 ноября, в 13:05, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ и грузовик

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"Участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль ВАЗ. Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение", - сказано в сообщении.

Автор: zk.npu.gov.ua Водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение

На месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вблизи села Дубровка на Ровенщине на автодороге Киев - Чоп столкнулись легковушка Mitsubishi Galant и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погиб 23-летний водитель легковушки. Еще четыре человека попали в больницу.