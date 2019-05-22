3-классника разорвали алабаи по дороге из школы

В Одесской области алабай разорвали 3-классника Ивана Тараненко. Фото -kremen.today

В селе Александровка Одесской алабай разорвали 3-классника Ивана Тараненко.

Происшествие случилось, когда мальчик возвращался из школы, сообщил "Информационный ресурс Лиманского района Одесской области".

"Ученика третьего класса Ванюшу Тарахненко вчера по дороге из школы разорвали две огромные собаки породы алабай. Мальчик в тяжелом состоянии, 23 шва на голове, разорвана спина, руки, ноги, левая сторона лица. Психологическое состояние ребенка можете себе представить. Ему понадобится очень серьезная реабилитация и физическая, и психологическая", - рассказала жительница Александровки Татьяна.

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Оказалось, что собаки принадлежат местному депутату Натальи Кононенко. Женщина признает свою ответственность за случившееся, передает "Сегодня".

"Произошел человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я несу полностью свою вину и ответственность, материально и морально", - прокомментировала владелица собак Наталья Кононенко.

Также сообщается, что многочисленные раны мальчику зашивали под общим наркозом и аппаратом искусственного дыхания.

В Николаеве собака покусала 5 человек, 2 из них находились в больнице. Происшествие случилось в районе пересечения ул. Мира и ул. Театральной, возле областного онкологического диспансера.