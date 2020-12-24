37-летний мужчина упал с крыши театра

У Маріуполі 37-річний будівельник впав з даху театру і загинув. Фото: don.gp.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области с крыши областного драматического театра упал и погиб 37-летний мужчина. Выполнял там ремонтно-реставрационные работы.

Трагедия произошла днем ​​23 декабря, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"С крыши здания коммунального учреждения "Донецкий академический областной драматический театр" с высоты 15 метров упал 37-летний работник частного строительного предприятия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия.

В Краматорске Донецкой области на стройке погибли двое работников 26 и 29 лет. Еще одного 36-летнего строителя доставили в больницу с травмами. Они упали с высоты.