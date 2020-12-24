37-летний мужчина упал с крыши театра

В Мариуполе Донецкой области с крыши областного драматического театра упал и погиб 37-летний мужчина. Выполнял там ремонтно-реставрационные работы.
Трагедия произошла днем 23 декабря, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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"С крыши здания коммунального учреждения "Донецкий академический областной драматический театр" с высоты 15 метров упал 37-летний работник частного строительного предприятия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия.
В Краматорске Донецкой области на стройке погибли двое работников 26 и 29 лет. Еще одного 36-летнего строителя доставили в больницу с травмами. Они упали с высоты.
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