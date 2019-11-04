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понедельник, 04 ноября 2019 17:26

36-летний мужчина "заказал" своего работодателя

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36-летний мужчина &quot;заказал&quot; своего работодателя
В Одессе 36-летний мужчина "заказал" ограбления своего работодателя. Фото - npu.gov.ua

В Одессе 36-летний мужчина "заказал" ограбление своего работодателя.

Он знал о намерениях шефа закупить оптовую партию товара, о наличии у него денег, время и маршрут его передвижения. Составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла. Оперативники сымитировали нападение и задержали организатора, сообщили в отделе коммуникации Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

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"Правоохранители провели имитацию преступления с использованием огнестрельного оружия и овладением сумки с деньгами предпринимателя. Как было договорено заранее, "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину от "добычи". Сразу после передачи части средств заказчика преступления задержали. Во время обыска у организатора были изъяты только что полученные им деньги и пакетик с порошкообразным веществом", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве разоблачили 27-летнего курьера, который организовал нападение на себя, когда перевозил в машине более 200 тыс. грн.

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