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четверг, 19 сентября 2019 18:13

35-летний мужчина порезал мать

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В Киричанском районе Днепропетровской области 35-летний мужчина порезал ножом мать-пенсионерку. Она пыталась уговорить сына устроиться на работу.

Потерпевшая в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua
  В Киричанском районе Днепропетровской области 35-летний мужчина порезал ножом мать
В Киричанском районе Днепропетровской области 35-летний мужчина порезал ножом мать

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"О трагедии в полицию сообщил отец преступника. Полицейские немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua
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Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. За это его могут посадить на 15 лет.

В Киеве 36-летний мужчина случайно выстрелил из револьвера в мать. Несчастный случай произошел в квартире на ул. Маяковского, где проживала семья. Через неделю 68-летняя женщина умерла в больнице.

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