35-летний мужчина истекал кровью посреди улицы

В Одессе на ул. Николая Боровского 35-летний мужчина посреди улицы порезал себе вены и истекал кровью 8 января.

Его заметили прохожие и вызвали полицию. Патрульные Николай Костик и Евгений Жилко наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали "скорую". До приезда медиков поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Автор: facebook.com/odesapolice В Одессе 35-летний мужчина посреди улицы порезал себе вены и истекал кровью

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"О мужчине, который пытался покончить жизнь самоубийством, патрульным сообщили очевидцы. Заявитель отметил, что мужчине очень плохо и он истекает кровью. Инспекторы полиции за считаные минуты прибыли на место и увидели мужчину посреди улицы с порезанным запястьем", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/odesapolice Патрульные Николай Костик и Евгений Жилко спасли мужчину, который пытался покончить с собой. Они наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали «скорую»

Сейчас 35-летний мужчина находится под наблюдением врачей. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Киеве патрульные полицейские спасли от смерти женщину, которая пыталась прыгнуть с балкона 15 этажа. Ее они застали уже за перилами балкона. Поэтому патрульный бросился по лестнице к ней. Успел схватить ее за руку уже в полете.