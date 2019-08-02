34-летний украинец и 2 его детей погибли в Дании

В Дании в ДТП погиб украинец 34-летний Роман Головач и 2 его детей. Фото - Facebook Аллы Соколовской

В Дании в ДТП погиб 34-летний Роман Головач с Бережан на Тернопольщине.

На момент аварии в салоне авто находились его малолетние сын и дочь. Об этом Facebook сообщила Алла Соколовская.

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"Коллектив отдела культуры, национальностей, религий и туризма Бережанской районной государственной администрации глубоко сочувствует главному специалисту - инспектору отдела Дарьи Головач по поводу смерти ее сына Романа и внуков", - написала Алла Соколовская.

Другие обстоятельства аварии пока не сообщаются.

В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины. Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовоз.