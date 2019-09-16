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понедельник, 16 сентября 2019 20:28

34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
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В селе Воля Теребовлянского района на Тернопольщине 34-летний мужчина зарезал 18-летнюю знакомую. Также ранил ее друга и убежал
Фото: tp.npu.gov.ua
В селе Воля Теребовлянского района на Тернопольщине 34-летний мужчина зарезал 18-летнюю знакомую. Также ранил ее друга и убежал
В селе Воля Теребовлянского района на Тернопольщине 34-летний мужчина зарезал 18-летнюю знакомую. Также ранил ее друга и убежал

В селе Воля Теребовлянского района на Тернопольщине 34-летний мужчина зарезал 18-летнюю знакомую. Нанес ей около 10 ножевых ранений в руки и грудную клетку.

Девушка от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей, сообщил начальник Теребовлянского отдела полиции Сергей Осадця.

Друзья потерпевшей рассказывают, что пара не общалась около 3-х недель, поскольку девушка уехала на учебу в Тернополь. Она - студентка второго курса местного вуза.

"Приехала жительница Теребовлянщине в район праздник вместе с друзьями - ребятами. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать. А потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней. Его также нападавший ранил. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а его жертва скончалась по дороге в больницу. Раненому парню оказали медпомощь", - рассказал Сергей Осадця.

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Нашли нападающего под утро. Он скрывался в лесу, недалеко от собственного дома. Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Одна из версий убийства, которую рассматривают следователи - ревность. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается следствие.

В Соломенском районе Киева мужчина перерезал горло жене и себе. Мотивом такого поступка мужчины предварительно называют ревность.

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