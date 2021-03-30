33-летний мужчина исчез вместе с микроавтобусом

На Буковине родные и полицейские разыскивают 33-летнего Александра Фельдичука.

26 марта мужчина уехал из дома на белом микроавтобусе Volkswagen T4 и до сих пор не вернулся. В полицию обратился отец разыскиваемого, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Автор: cv.npu.gov.ua На Буковине разыскивают 33-летнего Александра Фельдичука. Поехал по делам на микроавтобусе Volkswagen T4 и не вернулся

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 суток не выходит на связь: мужчина исчез среди ночи вместе с авто

Мужчина был одет в спортивный костюм и куртку черного цвета, кроссовки и кепку.

Если кому известна какая-либо информация о местонахождении Александра Фельдичука, просят срочно сообщить по телефону спецлинии 102.

За селом Любимовка под Киевом в собственном авто Chrysler 200 нашли застреленным киевлянина 30-летнего Александра Сояка. Он поехал по делам в Вышгородский район и не вернулся. Почти 2 суток продолжались масштабные поиски. Следователи вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но затем признался, что задолжал киевлянину большую сумму денег.