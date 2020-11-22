33-летнему мужчине всадили в живот нож

 
Ексклюзивы
1/5
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 90
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1395
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 4923
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 342
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 702
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 666
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 495
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 495
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 414
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
10
5
3
4
3
&quot;Взрыва не было&quot;: известно, что вывело из строя кислородную систему в госпитале для Covid-больных
"Взрыва не было": известно, что вывело из строя кислородную систему в госпитале для Covid-больных
Несколько раз терял сознание: 4 мужчин жестоко избили полицейского и его 17-летнего брата
Несколько раз терял сознание: 4 мужчин жестоко избили полицейского и его 17-летнего брата
Российский рэкетир требовал у предпринимателя $ 12 тыс. за долг, которого не существовало
Российский рэкетир требовал у предпринимателя $ 12 тыс. за долг, которого не существовало
26-летний мужчина утонул вместе с авто
26-летний мужчина утонул вместе с авто
Развращал малолетних и предлагал сняться в видео: разоблачили 36-летнего извращенца
Развращал малолетних и предлагал сняться в видео: разоблачили 36-летнего извращенца
Видео
Все видео
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
В Киеве сгорела маршрутка
В Киеве сгорела маршрутка
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1278
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 801
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2196
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 486
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 756
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 90
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
воскресенье, 22 ноября 2020 18:10

33-летнему мужчине всадили в живот нож

  Комментировать
33-летнему мужчине всадили в живот нож
В Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Подозреваемый - новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. Фото: dn.npu.gov.ua

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. За нож взялся из-за ревности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожая сняла на видео покушение на убийство

"Пострадавшему назначил встречу для выяснения отношений новый муж его бывшей сожительницы. Они встретились во дворе многоэтажного дома. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил соперника ножом в живот", - сказано в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное его могут посадить на 8 лет.

В Тернополе неизвестный напал на 34-летнего мужчину. Он вонзил ему нож в живот и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Волынской.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «33-летнему мужчине всадили в живот нож». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Первая женщина-канцлер руководит уже 15 лет

"Дисней" и Стив Джобс создали мультик

Застрелили мужчину, убившего президента

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 24049
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 15184
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 14256
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19 Просмотров: 13572
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 9360
Происшествия
Мужчина лег на рельсы и погиб под грузовым поездом
Мужчина лег на рельсы и погиб под грузовым поездом Просмотров: 504
Мужчина забил до смерти односельчанина
Мужчина забил до смерти односельчанина Просмотров: 423
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
 Просмотров: 603
Украинцев задержали с контрабандой сигарет из Беларуси
Украинцев задержали с контрабандой сигарет из Беларуси Просмотров: 216
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Зеленский уволил чиновника-взяточника 1 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
40
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
23
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
20
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
Голосов: 1022
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть