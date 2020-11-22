В Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Подозреваемый - новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. Фото: dn.npu.gov.ua

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. За нож взялся из-за ревности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавшему назначил встречу для выяснения отношений новый муж его бывшей сожительницы. Они встретились во дворе многоэтажного дома. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил соперника ножом в живот", - сказано в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное его могут посадить на 8 лет.

В Тернополе неизвестный напал на 34-летнего мужчину. Он вонзил ему нож в живот и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Волынской.