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понедельник, 12 апреля 2021 12:07

32-летний мужчина погиб в свой день рождения
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В Кpoпивницькoму столкнулись Hyundai и мoтoцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте. В соцсетях сообщают, что в этот день у мотоциклиста был день рождения
Фото: facebook.com/Irina Butkevich
В Кpoпивницькoму столкнулись Hyundai и мoтoцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте. В соцсетях сообщают, что в этот день у мотоциклиста был день рождения
В Кpoпивницькoму столкнулись Hyundai и мoтoцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте. В соцсетях сообщают, что в этот день у мотоциклиста был день рождения
В Кpoпивницькoму столкнулись Hyundai и мoтoцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте. В соцсетях сообщают, что в этот день у мотоциклиста был день рождения
В Кpoпивницькoму столкнулись Hyundai и мoтoцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте. В соцсетях сообщают, что в этот день у мотоциклиста был день рождения

В Кропивницкому на просп. Винниченко столкнулись легковой автомобиль Hyundai и мотоцикл Suzuki. 32-летний водитель последнего погиб на месте.

Авария произошла 11 апреля около 19:20, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель мотоцикла получил тяжелые телесные повреждения и погиб на месте", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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Погибший - военнослужащий Евгений Бойко. Трагедия произошла в день его рождения, пишет "Кропивницкий оперативный" в Instagram.

"Стало известно, кто погиб в смертельном ДТП на Винниченко. Женя Бойко. Берегите себя. Жизнь одна", - говорится в заметке.

Также отмечается, что авария произошла возле автозаправочной станции. По словам очевидцев, мотоциклист двигался на большой скорости и врезался в легковушку, водитель которого поворачивала на АЗС. Тормозного следа от мотоцикла на дороге не осталось.

В Днепре во время отдыха на канале возле жилого массива Ломовский утонул 7-летний мальчик. Он праздновал свой день рождения на пляже вместе с семьей. В какой-то момент нырнул и исчез.

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