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среда, 20 ноября 2019 21:10

32-летнего украинца задержали за двойное убийство в Чехии

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Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого подозревают в двойном убийстве в Чехии.

Подозреваемый ехал в автобусе сообщением Прага-Киев, сообщает польская пограничная служба.

Автор: strazgraniczna.pl
  Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого подозревают в двойном убийстве в Чехии
Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого подозревают в двойном убийстве в Чехии

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"Мужчина путешествовал автобусом сообщением Прага-Киев. Во время контроля пассажиров пограничники выяснили, что украинцем интересуются чешские следователи. Из информации в международных базах розыска выяснилось, что его преследуют за убийство двух лиц, совершенное накануне", - рассказала рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

Польские пограничники опасались, что мужчина вооружен, но при задержании его удалось застать врасплох, поэтому не сопротивлялся. Теперь его ожидает экстрадиция.

Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого за убийство 14 лет разыскивал Интерпол. Мужчина хотел покинуть территорию Польши, был задержан в пешеходном пункте пропуска в Медице.

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