32 населенных пункта остались без света

Из-за непогоды в трех областях есть проблемы с электричеством. Фото: pexels.com

В Украине без электричества оказались 32 населенных пункта.

В Сумской области без света 18 населенных пунктов, в Николаевской - 8, в Черниговской - 6, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.

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18 сентября сильный ветер и дождь был почти на всей территории Украины.

В субботу резкое похолодание пришло в западные, северные и центральные области. Температура воздуха днем ​​опустилась до +13...17°С. Ночью было +8...14°С. Дожди и грозы 18 сентября прошли в большинстве областей. Осадков не было только в Луганской и Донецкой области.