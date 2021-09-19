32 населенных пункта остались без света

В Украине без электричества оказались 32 населенных пункта.
В Сумской области без света 18 населенных пунктов, в Николаевской - 8, в Черниговской - 6, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.
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18 сентября сильный ветер и дождь был почти на всей территории Украины.
В субботу резкое похолодание пришло в западные, северные и центральные области. Температура воздуха днем опустилась до +13...17°С. Ночью было +8...14°С. Дожди и грозы 18 сентября прошли в большинстве областей. Осадков не было только в Луганской и Донецкой области.
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