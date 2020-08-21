30 тыс. грн за молчание: избитая в поезде женщина рассказала о подкупе

Киевлянку Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде. Фото: strana.ua

Задержанный за нападение на пассажирку поезда Мариуполь - Киев попал в вагон "зайцем".

Когда женщина убедила проводников, что напавший не является ее мужем, те еще колебались, вызвать ли полицию. А потом пытались отговорить и предлагали взятку. Об этом рассказала сама потерпевшая Анастасия Луговая, передает Страна.ua.

"Они говорили, мол, это ЧП, он безбилетник, что с нами будет? Переживали за свои должности. "Пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети". Я говорю, а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. "Мы вам даем гарантию - он вас не тронет", - сказала Луговая.

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В результате сотрудники предлагали за молчание 30 тыс. грн. Однако Луговая отказалась. Журналистам потерпевшая подтвердила, что начальник поезда так и не вызвал милицию.

"Сейчас в Укрзализныце говорят, что они звонили в полицию. Однако в ходе судебного процесса мы докажем, что не звонили. И что напавший "ехал зайцем", - говорит Луговая.

Она добавила, что мужчина, вероятно, ехал в поезде с какой-то женщиной, но куда делась его спутница - не знает.

45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь - Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку 28-летнюю Анастасию Луговую. Это произошло 31 июля около трех часов ночи. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове. Нападавшего задержали.