2-летняя девочка погибла. Ее 6-летняя сестра - в реанимации

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Днем 2 марта в селе Некрасово под Винницей загорелся частный дом по ул. Шевченко.

В результате погибла 2-летняя девочка. Ее 6-летняя сестра - в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области.

"Центром возгорания была одна из комнат дома на площади 30 квадратных метров. В доме проживали супруги с двумя малолетними детьми. Мужчина был отчимом для детей. Именно он вынес девочек из задымленного помещения на свежий воздух. Младшую спасти не удалось", - рассказали спасатели.

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Возгорание ликвидировали за 40 мин. Причина возникновения пожара выясняется.

Спасенная девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии.

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