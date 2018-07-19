2-летний мальчик умер после плановой прививки

В одном из сел Ичнянского района на Черниговщине в сельской амбулатории умер 2-летний мальчик. Фото - kriminalukraine.com.ua

В одном из сел Ичнянского района на Черниговщине в сельской амбулатории умер 2-летний мальчик. По словам родителей, за несколько дней до трагедии ребенку делали прививку. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Вечером 18 июля к ичнянским правоохранителям поступило сообщение, что в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием доставлен малолетний мальчик, который проживал в одном из сел района. Ему была оказана медицинская помощь, но, несмотря на все усилия врача, ребенок умер", - рассказали правоохранители.

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На теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Он проживал в благополучной семье вместе с родителями.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

В городе Гуляйполе на Запорожье 2-летняя девочка умерла после вакцинации. После прививки у ребенка резко поднялась температура. Ребенка увезли в больницу. Температуру сбили. Отправили домой. Ночью Ангелине стало плохо. Вызвали "скорую" и забрали в больницу. А на утро девочка умерла.