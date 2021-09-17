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пятница, 17 сентября 2021 21:14

2-летний мальчик убился, упав с дивана

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2-летний мальчик убился, упав с дивана
В больнице Днепра от тяжелых травм скончался 2-летний мальчик. Родители говорят, что упал с дивана. Фото: Flickr

В Днепре в областной клинической больнице скончался 2-летний мальчик 16 сентября.

В больницу его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и кровоизлиянием в мозге. Родители мальчика заявили, что он якобы упал с дивана, сообщает 17 сентября местное издание "Днепр Час" со ссылкой на информированные источники.

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Известно, что семья ребенка живет в Кривом Роге. Состояние мальчика было тяжелым, его направили в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь малыша, но тщетно.

Версию о том, что сын просто упал, родители озвучили и правоохранителям.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

В Черкассах в областной детской больнице скончался 7-летний Андрей. Туда его в состоянии комы привезла "скорая". Имел гематому в голове, травмы губы, ушей и полового органа. На теле были пролежни.

Бабушка мальчика рассказывала сначала, что внук упал с кучи кирпича. Самостоятельно лечила пять дней. Медиков вызвала, когда не смогла его разбудить. За жизнь ребенка врачи боролись две недели, но тщетно.

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