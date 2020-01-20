2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки

В Одессе 2-летний мальчик проглотил капсулу с химическим веществом для стирки. Фото - korupciya.com

В Одессе спасают 2-летнего мальчика, который проглотил капсулу с химическим веществом для стирки.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Сейчас состояние мальчика улучшилось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пока 28-летняя жительница Малиновского района города занималась домашними делами, ее двое малолетних сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью. И младший решил попробовать ее на вкус", - рассказали правоохранители.

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили административный протокол.

На Полтавщине госпитализировали 5-летнего ребенка с предварительным диагнозом - химическое отравление. Пострадавший мальчик - житель села Вакулиха Карловского района. Известно, что отравился раствором для покраски.