2-летний избитый мальчик бродил по улицам города

В Запорожье на ул. Цветущей патрульные нашли избитого малыша, который гулял без взрослых. На вид ему около 2-х лет.

Мальчик не умеет разговаривать, поэтому установить место нахождения его родных патрульным не удалось, рассказали в пресс-службе ведомства.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice В Запорожье на ул. Цветущей патрульные нашли избитого малыша, который гулял без взрослых

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"Лицо мальчика в синяках и ссадинах. Его отвезли в больницу. После обследования, малыша доставили в центр социально-психологической реабилитации детей", - сказано в сообщении.

Полицейские сообщили работников ювенальной превенции. В дальнейшем они будут заниматься поисками родителей мальчика.

Мальчик лет 5-6 среди ночи бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района Одесской области. О себе ничего не мог рассказать, потому что имеет недостатки речи. Пока мать искали, ребенка временно поместили в детское отделение Любашевской районной больницы.