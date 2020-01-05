29-летнего мужчину нашли в доме в луже крови. Родные подозревают убийство

Автор: предоставлено Еленой Кушнир В поселке Знаменка-2 на Кировоградщине нашли мертвым 29-летнего Владимира Кундиловського. Родные подозревают убийство

В поселке Знаменка-2 на Кировоградщине нашли мертвым 29-летнего Владимира Кундиловського. Тело обнаружила в доме соседка днем 1 января. До того мужчина два дня не отвечал на телефонные звонки.

Владимир лежал на полу в верхней одежде и в шапке в луже крови. Отопление в доме было включено на полную. Рядом с телом валялись разбитый стакан, один из его мобильных телефонов и рамка с фотографией гражданской жены. У полиции единственная версия - умер в результате несчастного случая.

Родные уверены - Владимира убили, а после того злоумышленник пытался "замести" следы, рассказала корреспонденту Gazeta.ua сестра погибшего Елена Кушнир.

"Следователи очень халатно отнеслись. В доме даже отпечатки пальцев не сняли. Тело забрали на экспертизу и держали без холодильника, пока взятку не дали. От чего умер брат - мы до сих пор не знаем. Когда начали писать и звонить везде - немного задвигались. Но экспертное заключение так и не выдали. То еще не было готово, а потом резко - у них короткий день. На столе в комнате, где брата нашли, стояла бутылка непонятной водки. Разбитые рюмки валялись, но мой брат не пил со студенчества. Еще, мы проверили, с его карты 30 января в 17.21 были переведены деньги - 700 грн. Получатель - ранее судимый местный житель", - рассказала Елена.

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Владимир родом из села Кричановка Могилев-Подольского района Винницкой области. Дом в Знаменке-2 достался его гражданской жене Ольге от родителей. Оба работали в Киеве. Владимир системным администратором, Ольга - массажистом. Она как раз была на работе, когда погиб муж.

Родные не намерены останавливаться. Уже обратились в Государственное бюро расследований. Будут настаивать на проведении повторной независимой экспертизы. Хотят найти причастных к смерти Владимира.

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