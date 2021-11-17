28-летнего участника АТО нашли в петле

Участника АТО 28-летнего Андрея Стягова нашли повешенным. Фото: rozhyshche.rayon.in.ua

В Рожище Луцкого района на Волыни нашли в петле участника АТО 28-летнего Андрея Стягова. Был одним из 14 воинов, выживших в бою под Волновахой Донецкой области.

Трагедия произошла еще 13 ноября. АТОвца нашли повешенным на дереве во дворе домохозяйства, сообщает "Район.Рожище", ссылаясь на данные собственных источников.

Во время поверхностного осмотра тела не нашли следы насилия. Точную причину смерти устанавливают эксперты.

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Андрей Стягов впервые попал в зону АТО в 21 год – был контрактником.

Во время боя под Волновахой получил контузию, прошел лечение и снова отправился на фронт.

Затем воин участвовал в боях под Саур-Могилой и Оленевкой, получил ранения, лечился в луцком госпитале. После служил в воинской части во Владимире-Волынском.

В селе Владимировка Суботцевской громады в Кировоградской области нашли в петле участника АТО Владимира Штанько. Тело обнаружили в гараже возле дома. Погибший по специальности был водителем, постоянной работы не имел. У него остались жена и двое детей.