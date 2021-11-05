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пятница, 05 ноября 2021 15:18

Участника АТО нашли в петле

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Участника АТО нашли в петле
В Кировоградской области нашли повешенным участника АТО Владимира Штанько. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В селе Владимировка Суботцевской громады в Кировоградской области 4 ноября нашли в петле участника АТО Владимира Штанько.

Тело обнаружили в гараже недалеко от дома, рассказал староста села Алексей Кондратенко, передает "Общественное".

"Семья живет в квартире четырехэтажки. Владимира долго не было дома. Родные пошли его искать и нашли повешенным", - говорит Кондратенко.

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Погибший по специальности был водителем, постоянной работы не имел. У него остались жена и двое детей, добавил староста.

Солдат Владимир Штанько служил в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода с 13 октября 2014-го по 6 сентября 2015 года. Был участником боевых действий, рассказала представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслана Францишкевич.

Похоронят Владимира Штанько во Владимировке 6 ноября.

В селе Лупарево под Николаевом повесился 23-летний местный житель. Тело обнаружили во дворе его тестя.

Погибший был участником АТО, участвовал в военных действиях на Донбассе.

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Дата
05
ноября

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