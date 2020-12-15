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вторник, 15 декабря 2020 14:57

27-летний мужчина сломал сестре нос, изнасиловал и бежал с области

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27-летний мужчина сломал сестре нос, изнасиловал и бежал с области
В Одессе арестовали 27-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании своей 19-летней родственницы. Фото: npu.gov.ua

27-летнего одессита подозревают в избиении и изнасиловании 19-летней двоюродной сестры.

Происшествие случилось в торговом павильоне мужчины, куда его родственница пришла приобрести компьютерную технику. Подобрав ноутбук, мужчина угостил ее кофе. А потом неожиданно предложил заняться сексом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В ответ на услышанный отказ злоумышленник сломал потерпевшей нос. Силой удовлетворил свои сексуальные потребности и, чтобы не оказаться за решеткой, бежал из области", - рассказал следователь Приморского отдела полиции Владислав Аркуша.

Злоумышленника разыскали и задержали. Выводы проведенных экспертиз прямо указывают на его причастность к преступлению. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В поселке Песочин на Харьковщине 50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу. Двое прохожих задержали нападавшего и передали полицейским. Им оказался 22-летний мужчина.

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