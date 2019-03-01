27-летнего мужчину два года держали в рабстве

Мужчину заставляли работать в Донецке и области. Фото: infoport.live

В течение двух лет 27-летнего мужчину удерживали в неволе и принуждали к рабскому труду в оккупированном Донецке и области.

Мужчина попал в плен в феврале 2015 года. До конца 2017 года был в рабстве. Его постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду, рассказывают правоохранители Херсонской области.

Злоумышленники могут принадлежать к группировке боевиков "ДНР". Мужчине удалось освободиться.

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Полиция начала досудебное расследование о торговле людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

- Меня два года заставляла попрошайничать цыганка, вступать в сексуальную связь с мужчинами. Всегда стояла недалеко от меня, все контролировала. Если я приносила мало денег - била. Ходила в синяках, - рассказывает 24-летняя Анна из города Борислав на Львовщине. Фамилию просит не указывать.