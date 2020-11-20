26-летний мужчина утонул вместе с авто

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В с. Назаровка Кропивницкого района Кировоградской области с моста в пруд съехал автомобиль ВАЗ 2106.

Авария произошла 20 ноября в 9:10 на ул. Центральной. 26-летнего водителя не спасли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели на лодке добрались до машины и достали тело погибшего 26-летнего водителя. Затем с помощью лебедки вытащили на берег автомобиль", - сказано в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют.

В селе Раковец Богородчанского района на Ивано-Франковщине ВАЗ 2101 влетел в пруд. За рулем авто был 46-летний местный житель. Вез 4 пассажиров. Предварительно - не справился с управлением. В результате аварии от полученных травм в больнице скончался 17-летний пассажир, еще двое травмировались.