25-летний мужчина загадочно исчез после поездки в такси

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно, который исчез 7 августа. Фото: tp.npu.gov.ua.

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно.

Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина выехал на такси из Киева в Ивано-Франковск. Однако вышел из автомобиля вблизи населенного пункта Зеленое Бучацкого района на Тернопольщине. Сейчас его местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.

Полицейские просят всех, кто видел пропавшего или владеет информацией о его возможном местонахождении, звонить по телефону в Бучаче (03544) 2-12-45 или на линию "102".

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