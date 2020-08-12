25-летний мужчина загадочно исчез после поездки в такси

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно.
Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мужчина выехал на такси из Киева в Ивано-Франковск. Однако вышел из автомобиля вблизи населенного пункта Зеленое Бучацкого района на Тернопольщине. Сейчас его местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.
Полицейские просят всех, кто видел пропавшего или владеет информацией о его возможном местонахождении, звонить по телефону в Бучаче (03544) 2-12-45 или на линию "102".
Полицейские разыскали жителя Пустомытовского района на Львовщине 17-летнего Дениса Лагодич. Его искали почти 2 суток. Он находился в зоне проведения ООС, на блокпосту у города Славянск.
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