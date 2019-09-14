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суббота, 14 сентября 2019 18:10

25-летний мужчина поджег свою гостью

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25-летний мужчина поджег свою гостью
В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области 25-летний мужчина поджег свою 57-летнюю гостью. Фото - Магнолия-ТВ

В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области 25-летний мужчина поджег свою 57-летнюю гостью.

Пока женщину тушили другие гости - злоумышленник скрылся. Его задержали в этом же селе, прятался у матери. Потерпевшая с ожогами в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали "скорую" помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Поджигателю грозит 15 лет или пожизненное заключение. Продолжается досудебное расследование.

22-летнюю Анастасию Ковалеву. Из Запорожья облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. Женщина умерла,

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