25-летний мужчина поджег свою гостью

В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области 25-летний мужчина поджег свою 57-летнюю гостью. Фото - Магнолия-ТВ

В селе Терновка Вольнянского района Запорожской области 25-летний мужчина поджег свою 57-летнюю гостью.

Пока женщину тушили другие гости - злоумышленник скрылся. Его задержали в этом же селе, прятался у матери. Потерпевшая с ожогами в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой. Присутствующие помогли потушить пламя. А злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии односельчане, которые пришли, услышав крики, вызвали "скорую" помощь и полицию. Женщину доставили в одну из больниц города Запорожья", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Поджигателю грозит 15 лет или пожизненное заключение. Продолжается досудебное расследование.

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