25-летнего мужчину нашли с простреленной головой неподалеку авто

Фото: rv.npu.gov.ua

7 ноября около 11 часов недалеко от заброшенной фермы в Белой Кринице на Ровенщине местные жители нашли тело 25-летнего односельчанина.

Рядом с погибшим лежал также пистолет. Неподалеку был его автомобиль, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"У мужчины прострелена голова, вследствие чего, вероятно, наступила смерть. Тело отправили в морг для установления причины смерти и проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, правоохранители выясняют информацию об оружии и кому она принадлежит", - сказано в сообщении.

Родственники погибшего рассказывают, что связь с ним потеряли накануне около 19 часов. Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работает полиция. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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