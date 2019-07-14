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воскресенье, 14 июля 2019 15:53

252 удара ножом: мужчина жестоко расправился с матерью

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252 удара ножом: мужчина жестоко расправился с матерью
В Днепре 24-летний мужчина зарезал свою 43-летнюю мать. Убийцу задержали. Фото - pravda.if.ua

В Днепре в квартире на ул. Артековской 24-летний мужчина с ножом набросился на свою 43-летнюю мать.

Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары. По информации полиции, мужчина нанес матери 252 удара. После того бросил орудие убийства и сбежал.

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По словам жителей дома, между родственниками возникла ссора. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и забежал в ванную, где находилась его мать, сообщает Информатор.

Мужчину нашли и задержали. Ему уже сообщили о подозрении в преступления и сейчас держат под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В с. Яблоновка Носовского района Черниговской области в собственном доме нашли труп 43-летней женщины. Голова, лицо и руки были в синяках, на ногах имела 2 проникающие ранения. Следователи установили, что 22-летняя дочь умершей во время ссоры с матерью во дворе нанесла ей телесные повреждения палкой. Когда и потеряла сознание - затянула в дом и положила на кровать.

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