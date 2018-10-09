250-тысячный город остался без воды

В Черновцах масштабный прорыв водопровода оставил целый город без воды. Фото: narodna-pravda

В Черновцах произошел масштабный прорыв водопровода. Жителям города дали воду только на 2 ч., пишет корреспондент.

"Гейзер за коммунальные деньги. Масштабный прорыв водопровода в Черновцах. На подъезде к городу из-под земли бил фонтан высотой в 10 м", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, лопнула магистральная труба. По ней из Днестра подают в город воду. На месте прорыва образовалась огромная лужа. Бригады водоканала работают. Однако говорят, что на замену трубы денег нет. Таким образом латают старую. Выдержит ли латка такой напор воды, сказать не могут.

Ремонт продолжается, а черновчане сидят без воды. Восстановить водоснабжение обещают не раньше вечера.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей опубликовал в Facebook видео мощного фонтана.

В Соломенском районе Киева на улице Полевой прорвало трубу. Вода хлестала просто из трещин асфальта. Ремонтники не спешили. Люди были возмущены не на шутку.