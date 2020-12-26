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суббота, 26 декабря 2020 13:59

24-летняя сутенерша организовала "бизнес" на 2 области. Втянула ребенка

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На Волыни задержали 24-летнюю сутенершу из Ровно, которая наладила схему организации проституции на территории Волынской и Ровенской областей.

К "бизнесу" привлекла несовершеннолетнюю, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Автор: vl.npu.gov.ua
  На Ровенщине задержали 24-летнюю сутенершу, которая налогодила схему организации проституции на территории 2-х областей
На Ровенщине задержали 24-летнюю сутенершу, которая налогодила схему организации проституции на территории 2-х областей

"Она организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами в местных отелях, за это получала немалые деньги. Известно также, что одна из девушек, которая была втянута в занятие проституцией, является несовершеннолетней", - рассказали полицейские.

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У фигурантки провели 3 обыска, два из которых по месту жительства, один - в автомобиле, который использовался для "работниц". Изъято пневматическое оружие, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Автор: vl.npu.gov.ua
  Сутенерша организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами гостиницах, за это получала немалые деньги
Сутенерша организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами гостиницах, за это получала немалые деньги

Злоумышленнице объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители разоблачили в Киеве сеть борделей, которые под прикрытием салонов массажа оказывали интимные услуги. Час развлечений с проститутками стоил от 1 тыс. грн до 2500. Для оказания секс-услуг 28-летняя организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре города.

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Дата
26
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