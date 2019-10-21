23-летняя убийца тети и дяди получил пожизненное

23-летнюю Снежану Круглякова из Чернигова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство дяди и тети в апреле прошлого года. Фото - m.gorod.cn.ua

23-летнюю Снежану Круглякову из Чернигова приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение вынес Деснянский районный суд города 21 октября. Приговор женщина получила за двойное убийство - дяди и тети 52-летнего Бориса и 63-летней Тамары Столбовых. Они опекались ею с 15 лет.

Вина женщины была полностью доказана в ходе досудебного расследования, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Обвиняемая в день убийства была дома. Занималась уборкой и употребляла алкоголь. Вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них возник конфликт. Обвиняемая нанесла множественные ножевые ранение сначала своему дяде, а потом тете. Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшей нанесено не менее 38 ножевых ударов, потерпевшему - не менее 33. Оба умерли от кровопотери", - рассказали в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому осуждена будет оставаться под стражей.

Убийство произошло 27 апреля прошлого года в квартире многоэтажки по ул. Мезенцева, 80. Снежана Круглякова ночью стучала в дверь соседям, кричала, что тетя и дядя истекают кровью. Сама тоже была вся изрезана. О родителях Снежаны ничего не известно. После школы она поступила в Черниговский педагогический университета им. Тараса Шевченко. Училась на магистратуре, посещала курсы психологии, подрабатывала в кафе и в центре "Развитие одаренности". Борис и Тамара Столбовиые - военные пенсионеры. В Чернигов переехали с севера России 13 лет назад.