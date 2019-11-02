23-летний военный умер при загадочных обстоятельствах

В Харькове при загадочных обстоятельствах умер 23-летний военный. Фото - Народная правда

В Харькове при загадочных обстоятельствах умер 23-летний военный.

Его тело обнаружил 26-летний товарищ, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина рассказал, что накануне он встретил своего приятеля и они пошли домой заявителя. Гость остался ночевать в квартире товарища. На следующий день мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни", - рассказали в полиции.

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Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти. Его направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Следователи открыли уголовное производство.

На Бердянской косе в Запорожье нашли тело мужчины. Было изуродовано. Выяснилось, что это военный, находившийся в розыске.