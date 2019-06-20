23-летний украинец забил до смерти отца на турецком курорте

Во время отдыха в турецкой Анталии 23-летний мужчина забил до смерти своего 80-летнего отца. Фото - aa.com.tr

Во время отдыха в турецкой Анталии 23-летний мужчина забил до смерти своего 80-летнего отца.

Мужчины вдвоем приехали отдыхать. В номере отеля между ними вспыхнул конфликт. После словесной перепалки молодой человек начал драку. Медики, приехавшие на место происшествия, только констатировали смерть пострадавшего, сообщает Anadolu Agency.

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Подозреваемого в убийстве мужчину арестовали.

Суд принял решение арестовать украинского туриста и отправить его на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

В Измаиле Одесской области в собственной квартире нашли убитой 86-летнюю женщину. Лежала в постели. Ночью соседи слышали из квартиры брань, но в полицию позвонили только утром. По подозрению в убийстве женщины задержали ее 58-летнего сына.